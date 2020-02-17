***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 14:20
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Üsküdar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak Verilmiştir
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait gelir tablosu geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819447
BIST
15:07120.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 828,64
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
15:076,0489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0054
|Açılış
|: 6,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
15:076,5576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0035
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
15:07307,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,72
|Açılış
|: 307,36
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|11,22
|54.994.690
|% 19,11
|
|TSPOR
|5,37
|214.200.933
|% 15,24
|
|GSRAY
|3,31
|723.204.922
|% 14,93
|
|EDIP
|2,53
|40.925.888
|% 11,95
|
|GUBRF
|17,24
|181.467.897
|% 10,44
|
|ARDYZ
|16,14
|30.320.556
|% -10,33
|
|ERBOS
|24,94
|15.027.742
|% -9,24
|
|HUBVC
|39,86
|47.672.925
|% -7,69
|
|ARSAN
|4,92
|8.324.316
|% -7,34
|
|IHGZT
|4,01
|147.187
|% -6,53
|
|ASELS
|29,20
|1.581.335.558
|% 0,41
|
|THYAO
|15,24
|1.367.239.037
|% 2,35
|
|GSRAY
|3,31
|723.204.922
|% 14,93
|
|ODAS
|2,24
|551.416.864
|% 4,19
|
|TUPRS
|112,60
|381.269.085
|% 2,36
|
|ODAS
|2,24
|551.416.864
|% 4,19
|
|GSRAY
|3,31
|723.204.922
|% 14,93
|
|KARSN
|1,93
|186.579.860
|% -2,03
|
|BJKAS
|2,96
|280.740.617
|% 2,78
|
|THYAO
|15,24
|1.367.239.037
|% 2,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8492
|7,8886
|% -0,34
|
|Frank
|6,1342
|6,1712
|% -0,11
|
|Riyal
|1,6075
|1,6156
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|-1,24
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.025
|2.076
|-4,95
|
|Yarım
|979
|1.004
|-2,39
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,22
|57,22
|-0,11
|