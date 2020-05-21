***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
21.05.2020 14:47
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Üsküdar Vergi Dairesi
dirim/846230
BIST
15:53102.693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 535,73
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.227
En Düşük
102.149
15:536,7997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
15:537,4716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0153
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4876
En Düşük
7,4292
15:53380,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,41
|Açılış
|: 380,29
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,01
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|20,72
|264.630.928
|% 9,98
|
|CMENT
|35,56
|2.635.770
|% 9,96
|
|MRSHL
|61,25
|4.529.248
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|767.627
|% 9,96
|
|SODSN
|15,24
|391.897
|% 9,96
|
|MRDIN
|5,93
|312.147.687
|% -12,41
|
|EKIZ
|12,33
|8.421.785
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|125.717.907
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|2.191.580
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|4.223.125
|% -9,98
|
|THYAO
|11,10
|779.522.789
|% 2,02
|
|GARAN
|7,63
|761.949.003
|% -1,04
|
|ASELS
|29,56
|751.332.069
|% -0,14
|
|GUSGR
|3,29
|547.558.009
|% -0,60
|
|AVOD
|3,21
|346.744.909
|% 7,72
|
|EKGYO
|1,37
|264.517.065
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,29
|547.558.009
|% -0,60
|
|IHLGM
|1,21
|159.472.816
|% 1,68
|
|KRDMD
|2,48
|324.090.633
|% 1,64
|
|AVOD
|3,21
|346.744.909
|% 7,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2945
|8,3361
|% 0,09
|
|Frank
|6,9992
|7,0414
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8055
|1,8145
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-12,77
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.491
|-12,00
|
|Tam
|2.531
|2.556
|-12,20
|
|Yarım
|1.235
|1.249
|-6,00
|
|Çeyrek
|618
|625
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,26
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|-0,05
|
|B. Petrol
|36,66
|36,66
|0,91
|