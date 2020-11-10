***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-30.09.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteÜsküdar Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020 yılı 3. Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak VerilmiştirMali Tablonun Verilme Tarihi10/11/2020AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2020 - 30.09.2020 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesine verilmiş olan gelir tablosu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887806BIST