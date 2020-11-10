***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
10.11.2020 18:11
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.09.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Üsküdar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 yılı 3. Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak Verilmiştir
Mali Tablonun Verilme Tarihi
10/11/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 30.09.2020 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesine verilmiş olan gelir tablosu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887806
BIST
18:051.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 11,46
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.244
En Düşük
1.219
18:058,1435
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0910
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,3887
En Düşük
8,0372
18:059,6113
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0960
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9237
En Düşük
9,4898
18:05492,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 9,62
|Açılış
|: 492,63
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|3,63
|2.242.981
|% 10,00
|
|ALCAR
|154,00
|44.154.737
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.478,90
|901.274
|% 10,00
|
|SEKUR
|11,00
|3.326.205
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.997.152
|% 9,99
|
|RODRG
|10,53
|4.323.979
|% -10,00
|
|MERKO
|12,89
|24.636.137
|% -9,99
|
|DAGHL
|17,97
|7.174.443
|% -9,97
|
|BALAT
|7,52
|951.396
|% -9,94
|
|BLCYT
|7,19
|42.216.073
|% -9,90
|
|THYAO
|11,50
|5.677.647.346
|% 7,68
|
|GARAN
|7,76
|4.134.803.079
|% 3,74
|
|TCELL
|15,38
|1.947.493.366
|% -5,99
|
|PGSUS
|53,40
|1.855.338.428
|% 9,92
|
|KRDMD
|3,73
|1.443.924.842
|% 7,18
|
|GARAN
|7,76
|4.134.803.079
|% 3,74
|
|YKBNK
|2,55
|1.280.817.473
|% 3,24
|
|THYAO
|11,50
|5.677.647.346
|% 7,68
|
|KRDMD
|3,73
|1.443.924.842
|% 7,18
|
|EKGYO
|1,87
|656.088.488
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1345
|8,1413
|% 1,10
|
|Euro
|9,6070
|9,6166
|% 1,06
|
|Sterlin
|10,7369
|10,7908
|% 1,64
|
|Frank
|8,8840
|8,9376
|% 1,22
|
|Riyal
|2,1648
|2,1757
|% 1,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|17,70
|
|Altın Gr.
|493
|493
|10,42
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|26,00
|
|Tam
|3.279
|3.364
|18,21
|
|Yarım
|1.585
|1.627
|8,81
|
|Çeyrek
|795
|814
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,41
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,13
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|0,62
|