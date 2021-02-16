***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.02.2021 10:39
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçer Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Üsküdar Vergi Dairesi Başkanlığı'na sunulan, SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909838
BIST
13:241.572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,55
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.561
13:246,9281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0361
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9661
En Düşük
6,9112
13:248,4288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0258
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4620
En Düşük
8,3877
13:24406,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,02
|Açılış
|: 406,22
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
404,77
BIST En Aktif Hisseler13:24
|BALAT
|10,89
|2.872.227
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|8.850.602
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|6.802.691
|% 9,98
|
|VERTU
|37,50
|15.541.725
|% 9,97
|
|NUHCM
|63,55
|122.487.647
|% 9,95
|
|DENGE
|8,50
|1.293.342
|% -9,57
|
|TACTR
|29,50
|666.284
|% -6,88
|
|SUMAS
|64,00
|155.249
|% -5,88
|
|KSTUR
|205,00
|259.161
|% -5,53
|
|GOLTS
|71,55
|15.181.220
|% -4,60
|
|KOZAL
|150,30
|1.460.991.802
|% 1,08
|
|SASA
|40,72
|906.115.288
|% 7,55
|
|EKGYO
|2,59
|894.953.285
|% 1,97
|
|GUBRF
|77,50
|818.206.419
|% 5,95
|
|IPEKE
|17,24
|673.498.754
|% 5,31
|
|EKGYO
|2,59
|894.953.285
|% 1,97
|
|SKBNK
|1,56
|514.456.337
|% 4,70
|
|TSKB
|1,78
|246.230.941
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,93
|316.213.361
|% 0,34
|
|ODAS
|4,10
|308.363.588
|% 0,74
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9258
|6,9281
|% -0,52
|
|Euro
|8,4235
|8,4288
|% -0,31
|
|Sterlin
|9,6221
|9,6704
|% -0,33
|
|Frank
|7,7676
|7,8144
|% -0,31
|
|Riyal
|1,8419
|1,8511
|% -0,49
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|5,22
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.740
|-11,00
|
|Tam
|2.687
|2.755
|-9,76
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-4,72
|
|Çeyrek
|651
|666
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,78
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|-0,13
|