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***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası

09.06.2021 09:54



***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )

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Kar Dağıtım Politikası

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Açıklamalar

   Şirketimizin 08.06.2021 tarih ve 11 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Şirketimiz kar dağıtım politikasının
"Şirketimizde karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirketin tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Portföyünün büyümesinin yanı sıra yatırımcılarına yüksek temettü getirisi sağlamayı amaçlayan şirketimiz yönetim kurulunca ilgili mevzuat çerçevesinde
a) Pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyümesi arasındaki hassas dengenin bozulmaması,
b) Dünya ve ülke ekonomik şartlarında herhangi bir olumsuzluk olmaması,
c) Şirketin mali yapısı ve genel kârlılık durumu,
dikkate alınarak dağıtılabilir kârın en az %20'sinin nakit ve/veya kaydi pay şeklinde dağıtılması öngörülmektedir. Nakit kar payı dağıtımı, en geç kar dağıtım kararının alındığı genel kurul toplantı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılır. Kaydi pay şeklindeki kar payı dağıtımı ise yasal izinleri takiben gerçekleştirilir. Pay sahipleri için genel kurul kararı ile belirlenen nakit kar payı ödenmedikçe yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına kar payı ödemesi yapılmaz. Ayrıca, Şirketimizin esas faaliyet konusu olan girişim sermayesi yatırımlarından hedeflerin üzerinde bir getiri ile çıkış yapılması halinde, Şirketimizin genel karlılık durumunu da dikkate alarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat çerçevesinde mümkün olduğu ölçüde ortaklarına nakit kar dağıtma ilkesi de benimsenmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatına uygun olmak kaydıyla ortaklara temettü avansı dağıtılabilir."
Şeklinde belirlenmesine ve Genel Kurul onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941331


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