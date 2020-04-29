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***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.04.2020 15:55
GÜNCEL HABERLER



***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 28.04.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMCTD00038 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, IDEAS, TREMCTD00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMCTD00038 0 0
B Grubu, IDEAS, TREMCTD00012 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 28.04.2020 tarih ve 06 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
2019 yılı faaliyetleri sonucu kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'a teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841115


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ADESE 1,54 132.797.783 % 10,00  
MERKO 1,43 41.259.410 % 10,00  
AYCES 25,30 1.128.368 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6404 8,6837 % -0,16  
Frank 7,1328 7,1758 % -0,06  
Riyal 1,8519 1,8611 % -0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.704 1.704 -4,56  
Altın Gr. 385 385 0,75  
Cumhuriyet 2.464 2.521 6,10  
Tam 2.528 2.583 6,20  
Yarım 1.232 1.263 3,00  
Çeyrek 618 631 1,50  
Gümüş.Ons 15,16 15,19 0,02  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,02  
B. Petrol 23,66 23,66 0,92  
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