***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.04.2020 16:02
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 28.04.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.06.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMCTD00038 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, IDEAS, TREMCTD00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMCTD00038 0 0
B Grubu, IDEAS, TREMCTD00012 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 28.04.2020 tarih ve 06 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
2019 yılı faaliyetleri sonucu kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'a teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841117
BIST