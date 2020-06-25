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***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.06.2020 12:16
GÜNCEL HABERLER



***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 28.04.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.06.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMCTD00038 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, IDEAS, TREMCTD00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMCTD00038 0 0
B Grubu, IDEAS, TREMCTD00012 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25 Haziran 2020 günü saat 10:00'da Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. 34662 Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL adresinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisi görüşülerek kabul edilmiştir..

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852805


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GEREL 5,22 33.585.238 % 9,89  
ORGE 6,34 101.887.289 % 9,88  
ISBIR 1.124,80 615.480 % 9,74  
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Riyal 1,8220 1,8311 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.765 1.765 3,42  
Altın Gr. 389 389 0,96  
Cumhuriyet 2.522 2.542 5,70  
Tam 2.596 2.608 7,90  
Yarım 1.261 1.276 3,80  
Çeyrek 631 639 1,90  
Gümüş.Ons 17,68 17,72 0,19  
Gümüş Gr. 3,91 3,91 0,05  
B. Petrol 40,20 40,20 -0,11  
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