***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.04.2021 11:34
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 16.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 20.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMCTD00038 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, IDEAS, TREMCTD00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMCTD00038 0 0
B Grubu, IDEAS, TREMCTD00012 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 16.03.2021 tarih ve 03 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
2020 yılı faaliyetleri sonucu kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'a teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.20.04.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulunun teklifi onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dagıtım Tablosu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929584
BIST