***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemleri Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 16.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 20.04.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMCTD00038 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, IDEAS, TREMCTD00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMCTD00038 0 0B Grubu, IDEAS, TREMCTD00012 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz 16.03.2021 tarih ve 03 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında2020 yılı faaliyetleri sonucu kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'a teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.20.04.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulunun teklifi onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dagıtım Tablosu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929584BIST