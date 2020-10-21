***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ek AçıklamalarŞirketimiz 21.10.2020 tarih ve 09 sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimiz paylarının işlem gördüğü Gelişen İşletmeler Pazarının yürürlükten kaldırılması nedeniyle dahil olduğu yeni pazar şartlarında tabi olacağı kurumsal yönetim ilkelerine uyumun sağlanması amacıyla tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılmasına karar verildi. Bu çerçevede1. Şirket kayıtlı sermaye tavanının 60.000.000 TL'sına çıkarılmasına,2. Şirket esas sözleşmesinin 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. maddelerinin tadil edilmesine, 21 ve 22. maddelerinin çıkarılmasına,3. Gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve diğer yasal prosedürün yerine getirilmesine,oy birliği ile karar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882883BIST