***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.10.2020 18:10
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 21.10.2020 tarih ve 09 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimiz paylarının işlem gördüğü Gelişen İşletmeler Pazarının yürürlükten kaldırılması nedeniyle dahil olduğu yeni pazar şartlarında tabi olacağı kurumsal yönetim ilkelerine uyumun sağlanması amacıyla tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılmasına karar verildi. Bu çerçevede
1. Şirket kayıtlı sermaye tavanının 60.000.000 TL'sına çıkarılmasına,
2. Şirket esas sözleşmesinin 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. maddelerinin tadil edilmesine, 21 ve 22. maddelerinin çıkarılmasına,
3. Gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve diğer yasal prosedürün yerine getirilmesine,
oy birliği ile karar verildi.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882883
BIST