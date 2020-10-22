***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.10.2020 15:04
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 22.10.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21.10.2020 tarih ve 09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirket kayıtlı sermaye tavanının 60.000.000 TL'sına çıkarılması ve Şirket esas sözleşmesinin 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. maddelerinin tadil edilmesi, 21 ve 22. maddelerinin çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 22.10.2020 tarihi itibarıyla başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883043
BIST
15:181.204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -7,66
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
15:187,9402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,1275
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
15:189,3893
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1252
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4453
En Düşük
9,2087
15:18486,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,74
|Açılış
|: 486,23
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler15:16
|KARTN
|1.125,70
|1.228.139
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.297.325
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|14.917.070
|% 9,98
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|121.569.233
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,22
|2.602.674.986
|% -4,12
|
|TSKB
|1,82
|2.407.268.994
|% 7,69
|
|AKBNK
|5,20
|680.329.199
|% -3,70
|
|VAKBN
|4,18
|590.314.179
|% -3,69
|
|SISE
|6,91
|587.006.386
|% -0,72
|
|TSKB
|1,82
|2.407.268.994
|% 7,69
|
|GARAN
|7,22
|2.602.674.986
|% -4,12
|
|SKBNK
|2,02
|576.000.236
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,30
|577.518.903
|% -3,36
|
|VAKBN
|4,18
|590.314.179
|% -3,69
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9298
|7,9370
|% 1,59
|
|Euro
|9,3797
|9,3886
|% 1,34
|
|Sterlin
|10,3613
|10,4132
|% 1,18
|
|Frank
|8,7118
|8,7642
|% 1,36
|
|Riyal
|2,1099
|2,1205
|% 1,60
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-18,46
|
|Altın Gr.
|486
|486
|2,68
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.273
|12,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|4,84
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|2,34
|
|Çeyrek
|776
|794
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,64
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,99
|41,99
|0,28
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:30ATLAS
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 794, 932 adet işlem
-
15:27XU100
Endeks 1, 204 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 16, 995.00 milyon TL de
-
15:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, VAKBN
-
15:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 52 kaybederek (% -0.78 ) 1, 090
-
15:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, KAPLM, KONTR, IZFAS, KARTN, POLTK, MARTI, YAPRK, UZERB, AVHOL