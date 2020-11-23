***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.11.2020 11:31
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 22.10.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.11.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21.10.2020 tarih ve 09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirket kayıtlı sermaye tavanının 60.000.000 TL'sına çıkarılması ve Şirket esas sözleşmesinin 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. maddelerinin tadil edilmesi, 21 ve 22. maddelerinin çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 22.10.2020 tarihi itibarıyla başvuruda bulunulmuştur.Esas Sözleşme tadili 20.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889516
BIST
12:501.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 10,64
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.323
12:507,7566
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,1376
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8016
En Düşük
7,6149
12:509,2135
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,1718
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,2674
En Düşük
9,0241
12:50466,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 7,96
|Açılış
|: 466,81
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler12:50
|EGEEN
|1.557,00
|163.915.342
|% 10,00
|
|PKENT
|931,70
|51.244
|% 10,00
|
|YAPRK
|41,80
|202.730
|% 10,00
|
|CASA
|73,20
|1.212.265
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.233.706
|% 9,98
|
|UZERB
|26,10
|114.501
|% -9,94
|
|MARKA
|7,20
|528.660
|% -9,89
|
|EUYO
|5,10
|702.382
|% -8,60
|
|KAPLM
|27,08
|75.553
|% -4,98
|
|MERIT
|67,00
|30.351
|% -4,96
|
|SISE
|7,18
|1.272.803.187
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,07
|1.143.723.323
|% 7,25
|
|GARAN
|9,30
|1.045.870.547
|% -1,59
|
|KRDMD
|4,88
|903.795.480
|% 1,46
|
|THYAO
|12,09
|618.420.585
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,07
|1.143.723.323
|% 7,25
|
|KRDMD
|4,88
|903.795.480
|% 1,46
|
|SISE
|7,18
|1.272.803.187
|% 2,28
|
|ISGYO
|2,11
|258.764.308
|% 5,50
|
|YKBNK
|3,04
|374.814.432
|% -1,62
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7490
|7,7566
|% 1,81
|
|Euro
|9,2045
|9,2135
|% 1,90
|
|Sterlin
|10,3425
|10,3944
|% 2,42
|
|Frank
|8,4906
|8,5417
|% 1,96
|
|Riyal
|2,0639
|2,0743
|% 1,90
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.870
|-3,62
|
|Altın Gr.
|466
|466
|7,15
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|36,00
|
|Tam
|3.095
|3.173
|40,56
|
|Yarım
|1.496
|1.535
|19,62
|
|Çeyrek
|750
|768
|9,81
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,11
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,08
|
|B. Petrol
|45,84
|45,84
|0,77
|