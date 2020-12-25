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***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.12.2020 16:51



***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Tarafından esas sözleşmemizde 12 ve 16. Maddelerinde değişiklik yapılmış olup ekteki şekilde onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 22.10.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.11.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21.10.2020 tarih ve 09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirket kayıtlı sermaye tavanının 60.000.000 TL'sına çıkarılması ve Şirket esas sözleşmesinin 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. maddelerinin tadil edilmesi, 21 ve 22. maddelerinin çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 22.10.2020 tarihi itibarıyla başvuruda bulunulmuştur.Esas Sözleşme tadili 24.12.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894964


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