***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.02.2021 15:13
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 05.02.2021 tarih ve BİAŞ-2-520 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907830
BIST
16:321.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 9,59
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:327,0581
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0777
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0529
16:328,4766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0739
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:32409,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,17
|Açılış
|: 409,46
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
407,95
BIST En Aktif Hisseler16:29
|RODRG
|21,12
|5.587.136
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.733.931
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.270.074
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.958.272
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|KONTR
|72,20
|57.720.305
|% -5,25
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|KOZAL
|130,00
|1.892.619.871
|% 7,00
|
|SISE
|7,75
|1.182.942.811
|% 0,52
|
|GARAN
|9,98
|901.336.906
|% 0,60
|
|TCELL
|16,90
|820.221.823
|% 1,02
|
|DOHOL
|4,10
|775.053.394
|% -0,24
|
|TSKB
|1,85
|407.923.935
|% -0,54
|
|GSDHO
|2,74
|563.339.348
|% 7,03
|
|EKGYO
|2,50
|492.511.393
|% 0,81
|
|DOHOL
|4,10
|775.053.394
|% -0,24
|
|SISE
|7,75
|1.182.942.811
|% 0,52
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0541
|7,0573
|% -1,10
|
|Euro
|8,4683
|8,4756
|% -0,88
|
|Sterlin
|9,6583
|9,7068
|% -0,72
|
|Frank
|7,8043
|7,8513
|% -0,73
|
|Riyal
|1,8812
|1,8906
|% -0,82
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|8,47
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-2,83
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-37,00
|
|Tam
|2.696
|2.765
|-28,02
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-13,56
|
|Çeyrek
|654
|669
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,57
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,38
|59,38
|0,37
|