***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
10.06.2021 14:59
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 10.06.2021 tarih ve BİAŞ-2-2384 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941718
BIST
16:421.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,34
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
16:428,4985
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0914
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4729
16:4210,3722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0948
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3173
16:42516,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -5,00
|Açılış
|: 516,65
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler16:42
|GSDDE
|6,71
|3.891.941
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|5.916.172
|% 10,00
|
|INTEM
|44,94
|13.782.567
|% 9,99
|
|FENER
|36,54
|430.671.336
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.673.287
|% 9,97
|
|YESIL
|3,51
|67.659.987
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.255.440
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|359.473.537
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,52
|27.424.734
|% -9,89
|
|KOZAL
|128,90
|1.916.861.839
|% 2,71
|
|GARAN
|8,47
|1.254.680.089
|% 1,32
|
|THYAO
|14,48
|933.003.440
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,14
|596.360.226
|% 4,90
|
|KOZAA
|16,46
|480.440.139
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,14
|596.360.226
|% 4,90
|
|YKBNK
|2,30
|472.416.773
|% 1,32
|
|GARAN
|8,47
|1.254.680.089
|% 1,32
|
|IHLAS
|0,63
|60.455.267
|% 1,61
|
|IHLGM
|1,26
|115.509.546
|% 1,61
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4965
|8,4985
|% -1,06
|
|Euro
|10,3672
|10,3722
|% -0,91
|
|Sterlin
|11,9942
|12,0543
|% -0,77
|
|Frank
|9,4412
|9,4981
|% -1,14
|
|Riyal
|2,2615
|2,2728
|% -0,97
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|-1,12
|
|Altın Gr.
|516
|516
|-5,71
|
|Cumhuriyet
|3.415
|3.467
|-40,00
|
|Tam
|3.396
|3.484
|-41,10
|
|Yarım
|1.642
|1.685
|-19,88
|
|Çeyrek
|823
|843
|-9,94
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,77
|72,77
|0,55
|
Seans Raporu
16:42
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16:55KRONT
Yüzde 7.68 oranında artışla 54.00 lira fiyatla işlem gören hissede 778, 957 adet işlem
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16:53MZHLD
Yüzde 9.97 oranında artışla 48.10 lira fiyatla işlem gören hissede 97, 529 adet işlem
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16:51XU100
Endeks 1, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 12, 770.00 milyon TL de
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16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 41 artarak (% 0.66 ) 1, 280
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16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GSDDE, BOBET, FENER, EMKEL, INTEM