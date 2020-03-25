***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2020 16:07
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 25.03.2020 tarih ve 03 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimiz'in bağlı ortaklığı İdeal Data Finansal Telnolojiler A.Ş. 'nin 7.188.025 TL olan ödenmiş sermayenin 3.088.025 TL azaltılarak 4.100.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 5.900.000.- TL bedelli sermaye artırımı yapılarak, sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 10.000.000.-TL'ye artırılmasına ilişkin sermaye artırımında yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832125
BIST
17:2689.042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -244,56
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
17:266,4701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0479
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4969
En Düşük
6,3790
17:266,9900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0600
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,0149
En Düşük
6,8970
17:26335,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,68
|Açılış
|: 335,30
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,42
|9.509.343
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|78.132.635
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|109.021.611
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.640.022
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.114.436
|% 10,00
|
|BURVA
|12,15
|42.933
|% -10,00
|
|QNBFL
|143,20
|18.006.924
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|483.816
|% -7,14
|
|ASELS
|23,40
|1.328.038.025
|% 2,45
|
|THYAO
|8,73
|1.242.638.462
|% 5,31
|
|GARAN
|7,54
|1.190.655.318
|% -0,53
|
|AKBNK
|5,57
|381.551.711
|% -2,79
|
|YKBNK
|1,87
|370.209.936
|% -1,58
|
|YKBNK
|1,87
|370.209.936
|% -1,58
|
|GARAN
|7,54
|1.190.655.318
|% -0,53
|
|ODAS
|1,26
|185.728.384
|% -0,79
|
|THYAO
|8,73
|1.242.638.462
|% 5,31
|
|ISFIN
|2,93
|352.701.736
|% -1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5583
|7,5962
|% 0,50
|
|Frank
|6,5704
|6,6099
|% 0,94
|
|Riyal
|1,7159
|1,7245
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.612
|1.615
|-7,98
|
|Altın Gr.
|333
|334
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,24
|14,29
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,96
|0,00
|
|B. Petrol
|26,56
|26,56
|-0,59
|
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