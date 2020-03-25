***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 25.03.2020 tarih ve 03 sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimiz'in bağlı ortaklığı İdeal Data Finansal Telnolojiler A.Ş. 'nin 7.188.025 TL olan ödenmiş sermayenin 3.088.025 TL azaltılarak 4.100.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 5.900.000.- TL bedelli sermaye artırımı yapılarak, sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 10.000.000.-TL'ye artırılmasına ilişkin sermaye artırımında yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832125BIST