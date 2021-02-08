***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. "(İdeal Data)" tarafından finansal teknolojiler üzerinde yazılım üretme ve geliştirme faaliyeti ile iştigal etmek üzere İdeacore Yazılım A.Ş. unvanlı şirket kurulmuştur.İdeacore Yazılım A.Ş.'nin sermayesi 1.000.000.-TL olup, İdeal Data 550.000.-TL karşılığında %55 payına iştirak etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908323BIST