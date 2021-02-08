***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2021 18:11
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. "(İdeal Data)" tarafından finansal teknolojiler üzerinde yazılım üretme ve geliştirme faaliyeti ile iştigal etmek üzere İdeacore Yazılım A.Ş. unvanlı şirket kurulmuştur.
İdeacore Yazılım A.Ş.'nin sermayesi 1.000.000.-TL olup, İdeal Data 550.000.-TL karşılığında %55 payına iştirak etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908323
BIST
17:581.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,38
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.519
17:587,0943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0379
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
17:588,5595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0493
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
17:58417,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 6,82
|Açılış
|: 417,77
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
418,53
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler17:56
|YKGYO
|5,94
|11.079.807
|% 10,00
|
|MERIT
|165,00
|1.690.800
|% 10,00
|
|ERBOS
|55,00
|113.212.705
|% 10,00
|
|JANTS
|552,30
|61.087.789
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|28.925.571
|% 9,99
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|YESIL
|211,50
|21.564.388
|% -10,00
|
|KONTR
|64,75
|62.209.821
|% -9,94
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,68
|4.729.414.876
|% -8,46
|
|EKGYO
|2,69
|2.959.751.522
|% 9,80
|
|KOZAL
|132,10
|2.044.517.082
|% 3,69
|
|ISFIN
|4,34
|1.489.835.177
|% 4,58
|
|GARAN
|9,86
|1.417.519.644
|% 1,02
|
|DOHOL
|3,68
|4.729.414.876
|% -8,46
|
|EKGYO
|2,69
|2.959.751.522
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,49
|605.289.192
|% 4,93
|
|ISFIN
|4,34
|1.489.835.177
|% 4,58
|
|ODAS
|4,29
|1.194.699.562
|% 3,87
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0906
|7,0940
|% 0,53
|
|Euro
|8,5517
|8,5565
|% 0,54
|
|Sterlin
|9,7063
|9,7550
|% 0,42
|
|Frank
|7,8603
|7,9076
|% 0,57
|
|Riyal
|1,8849
|1,8944
|% 0,50
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|20,14
|
|Altın Gr.
|418
|418
|6,89
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,40
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,16
|
|B. Petrol
|59,98
|59,98
|0,42
|
Seans Raporu
17:56
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-
17:59XU100
Endeks 1, 535 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 32, 777.00 milyon TL de
-
17:56TGSAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 37.98 lira fiyatla işlem gören hissede 372, 077 adet işlem
-
17:55ATAGY
Yüzde 7.47 oranında artışla 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 090, 141 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KRDMD, KOZAL
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 38 artarak (% 0.77 ) 1, 351