***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından Bankalar, Yatırım ve Finansal kuruluşlara yazılım çözümleri üreten Fintech şirketi HCT Bilişim A.Ş. paylarının tamamının 1.050.000.-TL bedelle satın alınmasına ilişkin sözleşme imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920279BIST