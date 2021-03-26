***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.03.2021 tarih ve 05 sayılı yönetim kurulu kararındaŞirketimiz danışmanlık faaliyetlerinin yanı sıra ülkemizin ve dünyanın geleceği olarak gördüğümüz finansal teknolojiler alanında da yatırım yapmış ve yatırımlarına devam etmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede Şirket unvanımızın faaliyetlerimiz ile paralel olması ve marka uyumunun sağlanması amacıyla İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921017BIST