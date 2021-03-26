***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2021 16:10
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Yoktur
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.03.2021 tarih ve 05 sayılı yönetim kurulu kararında
Şirketimiz danışmanlık faaliyetlerinin yanı sıra ülkemizin ve dünyanın geleceği olarak gördüğümüz finansal teknolojiler alanında da yatırım yapmış ve yatırımlarına devam etmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede Şirket unvanımızın faaliyetlerimiz ile paralel olması ve marka uyumunun sağlanması amacıyla İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921017
BIST
17:061.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -8,15
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
17:068,0074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0679
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
17:069,4672
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1116
|Açılış
|: 9,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
17:06445,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,10
|Açılış
|: 445,57
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler17:06
|BJKAS
|6,93
|595.864.133
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|12.119.802
|% 9,99
|
|PKENT
|2.774,90
|3.275.672
|% 9,99
|
|FENER
|27,36
|209.724.464
|% 9,97
|
|AVOD
|9,49
|666.297.268
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|YESIL
|117,00
|53.011.272
|% -7,14
|
|GARAN
|6,92
|2.644.371.901
|% -1,00
|
|VESTL
|38,12
|980.315.270
|% 2,75
|
|SISE
|7,36
|876.239.692
|% 1,94
|
|SASA
|45,08
|747.966.194
|% -0,62
|
|KRDMD
|6,69
|728.316.811
|% 3,56
|
|GARAN
|6,92
|2.644.371.901
|% -1,00
|
|GSRAY
|3,83
|660.891.118
|% 7,28
|
|SKBNK
|1,18
|210.042.794
|% -2,48
|
|YKBNK
|2,17
|331.402.490
|% 0,46
|
|TSKB
|1,40
|203.261.532
|% 0,72
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0040
|8,0074
|% 0,86
|
|Euro
|9,4501
|9,4672
|% 1,19
|
|Sterlin
|11,0349
|11,0902
|% 1,58
|
|Frank
|8,4926
|8,5438
|% 1,04
|
|Riyal
|2,1324
|2,1431
|% 1,10
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|2,99
|
|Altın Gr.
|445
|445
|4,86
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.936
|3.010
|5,90
|
|Yarım
|1.419
|1.456
|2,85
|
|Çeyrek
|712
|728
|1,43
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,06
|
|B. Petrol
|64,03
|64,03
|2,08
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:20TATGD
Yüzde -4.23 oranında düşüşle 9.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 033, 918 adet işlem
-
17:19TGSAS
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 17.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 898, 483 adet işlem
-
17:18EGEEN
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 1, 583.00 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 457 adet işlem
-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 24 kaybederek (% -0.58 ) 1, 422
-
17:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, GSRAY, SKBNK