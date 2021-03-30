***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2021 15:53
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.03.2021 tarihli KAP açıklaması ile
Şirket unvanımızın faaliyetlerimiz ile paralellik arz etmesi ve marka uyumunun sağlanması amacıyla İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. olarak değiştirilmesine karar verildiği açıklanmıştı.
Bu çerçevede gerekli izinlerin alınmasını teminen 30.03.2021 itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921816
BIST
16:031.394
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|: 1.393
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1.401
En Düşük
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460,31
En Düşük
446,88
BIST En Aktif Hisseler16:01
|FRIGO
|35,20
|12.750.385
|% 10,00
|
|ALCAR
|375,10
|113.512.806
|% 10,00
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|JANTS
|621,50
|154.221.925
|% 10,00
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|VANGD
|6,93
|20.308.742
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|70.988.315
|% 9,98
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|MERIT
|238,50
|363.594
|% -10,00
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|ORMA
|19,62
|835.013
|% -10,00
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|VAKFN
|24,14
|19.273.137
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|40.557.735
|% -9,98
|
|DENGE
|7,33
|2.674.046
|% -9,95
|
|FROTO
|199,10
|1.238.612.679
|% 7,62
|
|GARAN
|6,84
|1.228.523.302
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,93
|747.313.171
|% -4,93
|
|KRDMD
|6,94
|695.367.613
|% 1,02
|
|THYAO
|12,60
|657.296.351
|% 0,96
|
|EKGYO
|1,93
|747.313.171
|% -4,93
|
|SKBNK
|1,24
|361.381.983
|% 4,20
|
|TSKB
|1,37
|203.176.984
|% -0,72
|
|IHLGM
|1,13
|165.448.678
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,20
|271.014.399
|% 0,46
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7319
|9,7511
|% 0,86
|
|Euro
|9,6600
|9,6700
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,3290
|11,3858
|% 0,80
|
|Frank
|8,7458
|8,7985
|% 0,70
|
|Riyal
|2,1989
|2,2099
|% 0,98
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.683
|1.683
|-29,16
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|Altın Gr.
|449
|449
|-2,04
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|Cumhuriyet
|2.991
|3.036
|18,00
|
|Tam
|2.965
|3.043
|7,22
|
|Yarım
|1.433
|1.472
|3,49
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,75
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|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|-0,52
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|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,07
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|B. Petrol
|64,10
|64,10
|-0,82
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