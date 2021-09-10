***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10.09.2021 tarih ve 14 sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimiz iştiraklerinden Icrypex Bilişim A.Ş.'nin bugün akdedilen genel kurul toplantısında 5.000.000.-TL olan ödenmiş sermayesinin 50.000.000.-TL'na çıkarılmasına, artırılan 45.000.000.-TL'nin ortaklar tarafından nakden karşılanmasına karar verilmiştir. Şirketimizin sahip olduğu paylara tekabül eden 9.000.000.-TL yeni pay alma haklarının kullanılmasına ve sermaye artırımına paylarımız oranında iştirak edilmesine oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963154BIST