***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.03.2020 16:08
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 950000 TRY 10,00 VAR İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 8550000 TRY 90,00 YOK İşlem Görüyor
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. Yazılım ve Finansal Veri Dağıtım Hizmetleri. 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832126
BIST
17:2689.042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -244,56
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
17:266,4701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0479
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4969
En Düşük
6,3790
17:266,9900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0600
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,0149
En Düşük
6,8970
17:26335,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,68
|Açılış
|: 335,30
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,42
|9.509.343
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|78.132.635
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|109.021.611
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.640.022
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.114.436
|% 10,00
|
|BURVA
|12,15
|42.933
|% -10,00
|
|QNBFL
|143,20
|18.006.924
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|483.816
|% -7,14
|
|ASELS
|23,40
|1.328.038.025
|% 2,45
|
|THYAO
|8,73
|1.242.638.462
|% 5,31
|
|GARAN
|7,54
|1.190.655.318
|% -0,53
|
|AKBNK
|5,57
|381.551.711
|% -2,79
|
|YKBNK
|1,87
|370.209.936
|% -1,58
|
|YKBNK
|1,87
|370.209.936
|% -1,58
|
|GARAN
|7,54
|1.190.655.318
|% -0,53
|
|ODAS
|1,26
|185.728.384
|% -0,79
|
|THYAO
|8,73
|1.242.638.462
|% 5,31
|
|ISFIN
|2,93
|352.701.736
|% -1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5583
|7,5962
|% 0,50
|
|Frank
|6,5704
|6,6099
|% 0,94
|
|Riyal
|1,7159
|1,7245
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.612
|1.615
|-7,98
|
|Altın Gr.
|333
|334
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,24
|14,29
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,96
|0,00
|
|B. Petrol
|26,56
|26,56
|-0,59
|
Seans Raporu
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17:38ASLAN
Yüzde -3.50 oranında düşüşle 32.00 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 097 adet işlem
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17:37AVISA
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 13.80 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 002 adet işlem
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17:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, DOHOL, EREGL
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17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -413, 04 kaybederek (% -0.49 ) 84, 510
-
17:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, EKIZ, EGCYO, OZRDN, EGCYH, AYES, EGCEY