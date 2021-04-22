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***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.04.2021 16:42



***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. Yazılım ve Finansal Veri Dağıtım Hizmetleri. 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
ICRYPEX BİLİŞİM A.Ş. Kripto Para Borsası İşleticiliği 5000000 1000000 TRY 20 İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930550


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BIST En Aktif Hisseler16:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FORMT 1,17 10.237.747 % 17,00  
HLGYO 3,30 60.011.922 % 10,00  
BURVA 27,50 2.526.196 % 10,00  
KONTR 54,80 24.681.738 % 10,00  
MRSHL 245,30 2.417.160 % 10,00  
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16:57 Alış Satış %  
Dolar 8,3087 8,3143 % 1,65  
Euro 9,9898 9,9954 % 1,31  
Sterlin  
Frank  
Riyal  
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16:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 -7,42  
Altın Gr. 478 478 5,91  
Cumhuriyet 3.144 3.192 37,00  
Tam 3.123 3.204 31,80  
Yarım 1.509 1.550 15,38  
Çeyrek 757 775 7,69  
Gümüş.Ons 26,29 26,33 -0,25  
Gümüş Gr. 7,03 7,03 0,04  
B. Petrol 65,27 65,27 -0,05  
Seans Raporu 16:57
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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