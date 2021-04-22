***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliğiİdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. Yazılım ve Finansal Veri Dağıtım Hizmetleri. 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKICRYPEX BİLİŞİM A.Ş. Kripto Para Borsası İşleticiliği 5000000 1000000 TRY 20 İŞTİRAKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930550BIST