***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.04.2021 16:42
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. Yazılım ve Finansal Veri Dağıtım Hizmetleri. 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
ICRYPEX BİLİŞİM A.Ş. Kripto Para Borsası İşleticiliği 5000000 1000000 TRY 20 İŞTİRAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930550
BIST
16:591.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,92
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
16:598,3143
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,1352
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
16:599,9896
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1230
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
16:59477,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,43
|Açılış
|: 477,29
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler16:57
|FORMT
|1,17
|10.237.747
|% 17,00
|
|HLGYO
|3,30
|60.011.922
|% 10,00
|
|BURVA
|27,50
|2.526.196
|% 10,00
|
|KONTR
|54,80
|24.681.738
|% 10,00
|
|MRSHL
|245,30
|2.417.160
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.859.397
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|154.213.791
|% -9,80
|
|ANELE
|4,06
|97.248.521
|% -8,97
|
|ORMA
|27,00
|651.037
|% -8,66
|
|SNKRN
|30,82
|634.195
|% -8,55
|
|GARAN
|7,02
|1.341.657.174
|% 0,86
|
|KOZAL
|106,60
|739.190.114
|% 1,43
|
|EREGL
|17,77
|716.281.101
|% -0,39
|
|SASA
|44,62
|489.941.599
|% 0,04
|
|THYAO
|11,11
|438.871.628
|% 1,93
|
|GARAN
|7,02
|1.341.657.174
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,08
|322.459.248
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,80
|272.575.919
|% -0,55
|
|TSKB
|1,20
|108.731.357
|% -0,83
|
|DOHOL
|2,91
|220.785.999
|% -0,68
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-7,42
|
|Altın Gr.
|478
|478
|5,91
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,33
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,03
|7,03
|0,04
|
|B. Petrol
|65,27
|65,27
|-0,05
|
Seans Raporu
16:57
daha fazla
-
17:08ATLAS
Yüzde 9.66 oranında artışla 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 260, 111 adet işlem
-
17:07DGGYO
Yüzde 4.74 oranında artışla 9.28 lira fiyatla işlem gören hissede 120, 387 adet işlem
-
17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 58 artarak (% 0.40 ) 1, 403
-
17:06
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, YKBNK, EKGYO
-
17:06XU100
Endeks 1, 334 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 11, 874.00 milyon TL de