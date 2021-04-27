***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.04.2021 12:19
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NAMIK KEMAL GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 20.04.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Evet 10 A Bağımsız Üye Değil Yoktur Yoktur
SİBEL GÖKALP Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 20.04.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi
MEHMET ZİYA GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.04.2021 İcrada Görevli Yoktur Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal yönetim komitesi
HALİL EMRE ERDİNÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 20.04.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Evet Bağımsız Üye Hayır Kurumsal yönetim komitesi ve denetimden sorumlu komite
SÜMEYYE ATAR AVCI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 20.04.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Hayır Kurumsal yönetim komitesi ve denetimden sorumlu komite
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931264
BIST
12:321.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 16,28
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
12:328,2223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0484
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2075
12:329,9247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0835
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9080
12:32471,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,22
|Açılış
|: 471,46
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler12:30
|LUKSK
|57,75
|5.322.311
|% 10,00
|
|SEKUR
|27,52
|1.006.984
|% 9,99
|
|INTEM
|38,32
|1.649.820
|% 9,99
|
|MERIT
|203,70
|291.495
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|86.130
|% 9,99
|
|SASA
|37,00
|504.308.265
|% -21,28
|
|DESA
|16,84
|29.803.496
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.772.633
|% -9,64
|
|GWIND
|5,19
|303.169.306
|% -7,65
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,32
|707.530.955
|% 0,00
|
|THYAO
|12,04
|690.605.336
|% 2,64
|
|GARAN
|7,15
|506.679.488
|% 0,14
|
|SASA
|37,00
|504.308.265
|% -21,28
|
|KOZAL
|108,90
|304.173.488
|% 0,18
|
|YKBNK
|2,09
|155.110.142
|% -0,48
|
|GARAN
|7,15
|506.679.488
|% 0,14
|
|THYAO
|12,04
|690.605.336
|% 2,64
|
|GWIND
|5,19
|303.169.306
|% -7,65
|
|TSKB
|1,23
|50.318.542
|% 0,82
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2082
|8,2131
|% -0,70
|
|Euro
|9,9085
|9,9139
|% -0,94
|
|Sterlin
|11,3974
|11,4546
|% -0,58
|
|Frank
|8,9631
|9,0171
|% -0,53
|
|Riyal
|2,1922
|2,2032
|% -0,31
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-2,15
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-3,00
|
|Tam
|3.107
|3.186
|-2,69
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-1,30
|
|Çeyrek
|753
|771
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,23
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,65
|65,65
|0,62
|
Seans Raporu
12:30
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, PETKM, EKGYO
-
12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 28 artarak (% 1.11 ) 1, 207
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, KSTUR, LUKSK, KONTR, PENGD, NIBAS, AYCES, SELGD, VANGD, SEKUR
-
12:29
PENGD, MERKO, AVOD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında