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***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.07.2021 10:38



***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Süleyman Arpaslan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 27.04.2021 02165575790 suleyman@hfh.com.tr SP Temel Düzey Lisansı 113551




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952203


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler10:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EDATA 12,44 23.484.473 % 9,99  
KTSKR 18,21 12.414.471 % 9,96  
KARYE 10,75 19.744.274 % 9,92  
IDGYO 2,55 39.271.094 % 9,91  
ANHYT 10,61 18.017.493 % 9,04  
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10:50 Alış Satış %  
Dolar 8,5584 8,5604 % 0,02  
Euro 10,1085 10,1132 % -0,09  
Sterlin 11,8458 11,9052 % 0,01  
Frank 9,3204 9,3766 % -0,01  
Riyal 2,2764 2,2878 % 0,05  
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10:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 2,77  
Altın Gr. 496 496 1,29  
Cumhuriyet 3.293 3.343 4,00  
Tam 3.276 3.358 5,84  
Yarım 1.583 1.624 2,82  
Çeyrek 794 812 1,41  
Gümüş.Ons 24,74 24,77 0,06  
Gümüş Gr. 6,82 6,83 0,03  
B. Petrol 73,70 73,70 0,18  
Seans Raporu 10:50
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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