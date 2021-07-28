***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.07.2021 10:38
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Süleyman Arpaslan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 27.04.2021 02165575790 suleyman@hfh.com.tr SP Temel Düzey Lisansı 113551
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952203
BIST
10:501.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,83
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.364
En Düşük
1.359
10:508,5604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5735
En Düşük
8,5439
10:5010,1132
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0090
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0954
10:50496,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,59
|Açılış
|: 496,74
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler10:50
|EDATA
|12,44
|23.484.473
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.414.471
|% 9,96
|
|KARYE
|10,75
|19.744.274
|% 9,92
|
|IDGYO
|2,55
|39.271.094
|% 9,91
|
|ANHYT
|10,61
|18.017.493
|% 9,04
|
|YAYLA
|4,82
|69.486.311
|% -9,91
|
|METUR
|6,79
|51.897.591
|% -6,09
|
|AGYO
|2,67
|14.731.484
|% -4,30
|
|ORMA
|25,50
|10.328
|% -3,77
|
|BRMEN
|1,90
|19.357
|% -3,55
|
|GARAN
|8,21
|210.676.194
|% 0,12
|
|THYAO
|12,55
|142.590.810
|% 0,00
|
|PETKM
|5,58
|140.039.502
|% 0,00
|
|EDIP
|5,89
|104.251.521
|% 5,94
|
|YKBNK
|2,28
|103.932.304
|% 0,44
|
|YKBNK
|2,28
|103.932.304
|% 0,44
|
|DOHOL
|2,54
|80.123.775
|% -0,39
|
|GARAN
|8,21
|210.676.194
|% 0,12
|
|PETKM
|5,58
|140.039.502
|% 0,00
|
|KARSN
|4,02
|90.002.009
|% 1,77
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5584
|8,5604
|% 0,02
|
|Euro
|10,1085
|10,1132
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,8458
|11,9052
|% 0,01
|
|Frank
|9,3204
|9,3766
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2764
|2,2878
|% 0,05
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|2,77
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,29
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,03
|
|B. Petrol
|73,70
|73,70
|0,18
|