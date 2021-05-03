***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Unvan Değişikliği
03.05.2021 12:47
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Türkçe
Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
idealist danışmanlık a.ş.
Yeni Unvan
ideal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şİrketimiz Unvan değişikliği SPK tarafındanekteki şekilde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934065
BIST
14:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 9,92
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
14:058,2878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0128
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2660
14:0510,0377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0671
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0377
En Düşük
9,9392
14:05474,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,65
|Açılış
|: 474,53
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler14:03
|MRSHL
|271,70
|1.735.620
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.819.535
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|2.048.113
|% 9,99
|
|MERIT
|278,60
|1.967.324
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.664.002
|% 9,98
|
|KRTEK
|10,53
|32.659.564
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|88.154.902
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|17.951.613
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,66
|645.593.394
|% 3,52
|
|KRDMD
|7,34
|391.072.022
|% 2,51
|
|KOZAL
|112,90
|368.206.223
|% -0,09
|
|SISE
|7,70
|357.807.268
|% 2,53
|
|EREGL
|18,93
|357.123.450
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,11
|193.956.882
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,83
|112.159.487
|% 0,55
|
|AKBNK
|4,89
|266.870.916
|% 0,20
|
|KRDMD
|7,34
|391.072.022
|% 2,51
|
|THYAO
|12,66
|645.593.394
|% 3,52
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2931
|8,2975
|% 0,27
|
|Euro
|10,0022
|10,0089
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,4742
|11,5318
|% 0,65
|
|Frank
|9,0594
|9,1140
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2054
|2,2165
|% 0,25
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|9,24
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,57
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,07
|
|B. Petrol
|66,63
|66,63
|-0,13
|