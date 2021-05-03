***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Unvan Değişikliği









***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Unvanidealist danışmanlık a.ş.Yeni Unvanideal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.Unvan Değişikliğinin Tescil TarihiAçıklamalarŞİrketimiz Unvan değişikliği SPK tarafındanekteki şekilde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934065BIST