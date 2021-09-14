***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Unvan Değişikliği









***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanİDEALİST DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİYeni UnvanİDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi13/09/2021AçıklamalarŞirketimiz 10.09.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında şirket unvanımız İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963621BIST