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***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

27.04.2021 12:19



***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Şirketimizin 27.04.2021 tarih ve 09 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında komite üyelerinin yeniden belirlenmesine ve bu çerçevede
1.     Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine yönetim kurulu üyelerinden Sümeyye ATAR AVCI ve Sibel GÖKALP'in seçilmelerine ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlendiği " Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları" nın kabulüne ve üyelere tebliğ edilmesine,
2.     Kurumsal yönetim komitesi üyeliğine ve Yatırımcı ilişkileri Birim Yöneticisi Süleyman ARPASLAN ve yönetim kurulu üyelerinden Halil Emre ERDİNÇ ve Mehmet Ziya GÖKALP'in seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlendiği "Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları" nın kabulüne ve üyelere tebliğ edilmesine
3.     Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, N22 sayılı tebliğinin 25. Maddesi (1) numaralı fıkrası hükmü gereğince, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sümeyye Atar AVCI ve Halil Emre ERDİNÇ'in denetimden sorumlu komite üyeleri olarak seçilmelerine ve Denetimden sorumlu komite görev alanları ve çalışma esaslarının belirlendiği " Denetimden sorumlu Komite Görev Ve Çalışma Esasları" nın kabulüne ve üyelere tebliğ edilmesine,
4.     İlgili tebliğ uyarınca oluşturulması istenen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin yönetim kurulunun şu anki yapılanması gereği oluşturulmamasına ancak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin sayılan bu komitelerinin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine,
Oybirliğiyle karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931263


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