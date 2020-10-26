***IDEAS* *INFO*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDEAS******INFO*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [INFO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 26.10.2020 tarih ve 10 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimiz paylarında likidite sağlayıcılık işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (likidite sağlayıcı) ile sözleşme imzalanmasına ve likidite sağlayıcılık işlemlerine başlanmasına ilişkin Borsa İstanbul'a gerekli başvuruların yapılması için İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yetki verilmesine karar verilmiş olup, söz konusu başvuruya ilişkin dokümanlar yarın (27.10.2020 tarihinde) Borsa İstanbul A.Ş.'ye İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla iletilecek ve ilgili süreçler başlatılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883994BIST