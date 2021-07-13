***IDEAS* *INFO*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
13.07.2021 16:10
***IDEAS******INFO*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
12.07.2021 tarihinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. paylarından 50.000 adet 3,96-4,00 fiyat aralığından alınmıştır.
Bu işlemle birlikte İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'deki paylarımız 12.07.2021 itibarıyla %0,04 sınırına ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
12/07/2021 50.000 0 50.000 0 50.000 % 0 % 0 % 0,04 % 0,04
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950755
BIST
16:051.347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -10,37
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
16:058,6259
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0093
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5866
16:0510,1919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0608
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1599
16:05500,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,94
|Açılış
|: 500,52
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler16:05
|EDATA
|7,39
|92.648.379
|% 9,97
|
|EDIP
|3,45
|44.200.488
|% 9,18
|
|YAPRK
|33,64
|23.286.471
|% 9,08
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|IZTAR
|19,29
|5.109.816
|% 7,89
|
|FADE
|14,16
|15.697.261
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|EUKYO
|6,69
|4.609.185
|% -9,96
|
|AVHOL
|4,80
|8.107.763
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|155.606.681
|% -9,73
|
|GARAN
|8,54
|775.090.558
|% -1,16
|
|SASA
|27,36
|716.789.992
|% 3,40
|
|THYAO
|13,14
|414.175.396
|% -0,76
|
|KRDMD
|7,13
|351.697.853
|% -0,70
|
|EREGL
|17,84
|297.086.070
|% -1,92
|
|PEKGY
|1,02
|155.606.681
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|260.000.135
|% -0,88
|
|GARAN
|8,54
|775.090.558
|% -1,16
|
|TSKB
|1,21
|68.377.571
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,79
|94.715.224
|% -1,10
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6238
|8,6259
|% -0,11
|
|Euro
|10,1805
|10,1919
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,8779
|11,9375
|% -0,64
|
|Frank
|9,3407
|9,3970
|% -0,61
|
|Riyal
|2,2919
|2,3034
|% -0,15
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|0,56
|
|Altın Gr.
|500
|501
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|9,00
|
|Tam
|3.298
|3.381
|14,63
|
|Yarım
|1.594
|1.636
|7,08
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,54
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,22
|-0,06
|
|B. Petrol
|75,18
|75,18
|0,02
|