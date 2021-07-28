***IDEAS* *INFO*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
28.07.2021 16:56
***IDEAS******INFO*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
27.07.2021 tarihinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. paylarından 70.000 adet 3,86-3,93 fiyat aralığından alınmıştır.
Bu işlemle birlikte İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'deki paylarımız 27.07.2021 itibarıyla %0,09 sınırına ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
27/07/2021 70.000 0 70.000 50.000 120.000 % 0,04 % 0,04 % 0,09 % 0,09
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952274
BIST
16:501.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,29
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
16:508,5675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0085
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5341
16:5010,1106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0116
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
16:50494,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,65
|Açılış
|: 494,50
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler16:48
|KATMR
|3,19
|50.604.978
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.722.639
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.935.733
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|43.169.690
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|93.078.994
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.042.643
|% -9,91
|
|METUR
|6,76
|94.925.598
|% -6,50
|
|AVHOL
|5,46
|14.817.035
|% -5,37
|
|ANHYT
|9,24
|60.628.979
|% -5,04
|
|VANGD
|5,27
|17.933.056
|% -4,36
|
|GARAN
|8,20
|568.834.412
|% 0,00
|
|THYAO
|12,62
|521.223.254
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,54
|501.542.792
|% 0,67
|
|PETKM
|5,61
|476.185.931
|% 0,54
|
|EREGL
|18,71
|453.639.019
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,27
|313.598.643
|% 0,00
|
|PETKM
|5,61
|476.185.931
|% 0,54
|
|DOHOL
|2,57
|203.841.123
|% 0,78
|
|KARSN
|4,04
|297.491.781
|% 2,28
|
|GARAN
|8,20
|568.834.412
|% 0,00
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5648
|8,5682
|% 0,11
|
|Euro
|10,1003
|10,1062
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,8222
|11,8814
|% -0,19
|
|Frank
|9,3034
|9,3594
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2749
|2,2863
|% -0,02
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-2,79
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.329
|-14,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-14,19
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-6,86
|
|Çeyrek
|791
|809
|-3,43
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,76
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,81
|73,81
|0,29
|
Seans Raporu
16:48
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17:04KORDS
Yüzde 5.78 oranında artışla 22.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 291, 855 adet işlem
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17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 09 artarak (% 0.01 ) 1, 460
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16:59VBTYZ
Yüzde 5.73 oranında artışla 18.83 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 601, 460 adet işlem
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16:57DZGYO
Yüzde 7.61 oranında artışla 1.98 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 653, 710 adet işlem
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16:56RALYH
Yüzde 5.14 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 790, 767 adet işlem