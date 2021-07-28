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***IDEAS* *INFO*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

28.07.2021 16:56



***IDEAS******INFO*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

27.07.2021 tarihinde  İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  paylarından 70.000 adet 3,86-3,93 fiyat aralığından alınmıştır.
Bu işlemle birlikte İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'deki paylarımız 27.07.2021 itibarıyla %0,09 sınırına ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
27/07/2021 70.000 0 70.000 50.000 120.000 % 0,04 % 0,04 % 0,09 % 0,09




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952274


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KTSKR 18,21 12.935.733 % 9,96  
TUREX 10,83 43.169.690 % 9,95  
KARYE 10,75 93.078.994 % 9,92  
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16:48 Alış Satış %  
Dolar 8,5648 8,5682 % 0,11  
Euro 10,1003 10,1062 % -0,16  
Sterlin 11,8222 11,8814 % -0,19  
Frank 9,3034 9,3594 % -0,19  
Riyal 2,2749 2,2863 % -0,02  
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16:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.796 1.796 -2,79  
Altın Gr. 494 494 -0,78  
Cumhuriyet 3.279 3.329 -14,00  
Tam 3.262 3.344 -14,19  
Yarım 1.577 1.618 -6,86  
Çeyrek 791 809 -3,43  
Gümüş.Ons 24,71 24,76 0,04  
Gümüş Gr. 6,79 6,80 -0,00  
B. Petrol 73,81 73,81 0,29  
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