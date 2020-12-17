***IDEAS* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
17.12.2020 09:44
***IDEAS******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [IDEAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
02.12.2020-15.12.2020
Açıklamalar
İdealist Danışmanlık A.Ş. (IDEAS.E) paylarında 02.12.2020 – 15.12.2020 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893598
BIST
12:351.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,78
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.395
12:357,7580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0446
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7391
12:359,4990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0115
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4776
12:35468,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,32
|Açılış
|: 468,16
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
469,66
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler12:35
|IZTAR
|19,73
|2.834.274
|% 9,98
|
|AVOD
|8,87
|127.098.238
|% 9,91
|
|TDGYO
|13,88
|4.893.378
|% 9,90
|
|UMPAS
|1,95
|7.800
|% 9,55
|
|HLGYO
|3,80
|204.776.139
|% 9,51
|
|NIBAS
|75,65
|12.946.085
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|296.187
|% -9,99
|
|KSTUR
|130,20
|21.613
|% -9,83
|
|RAYSG
|22,38
|6.367.452
|% -9,39
|
|MMCAS
|3,60
|218.077
|% -8,63
|
|THYAO
|12,83
|854.877.110
|% 1,10
|
|PGSUS
|70,05
|728.955.036
|% 3,01
|
|ODAS
|4,00
|449.022.331
|% -1,48
|
|TCELL
|15,86
|379.713.632
|% 0,13
|
|TUPRS
|108,20
|319.685.540
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,07
|232.797.848
|% 0,49
|
|ODAS
|4,00
|449.022.331
|% -1,48
|
|KLGYO
|2,78
|307.518.957
|% 2,58
|
|ALBRK
|2,02
|201.512.677
|% 4,12
|
|YKBNK
|3,07
|209.951.448
|% 0,33
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7538
|7,7580
|% -0,57
|
|Euro
|9,4926
|9,4990
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,4980
|10,5506
|% -0,01
|
|Frank
|8,7470
|8,7997
|% -0,34
|
|Riyal
|2,0609
|2,0712
|% -0,65
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|12,33
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,49
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|21,00
|
|Tam
|3.089
|3.167
|12,63
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|6,11
|
|Çeyrek
|749
|766
|3,05
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,74
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|0,04
|
|B. Petrol
|51,57
|51,57
|0,50
|