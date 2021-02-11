***IDEAS* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
11.02.2021 09:59
***IDEAS******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [IDEAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
27.01.2021 – 09.02.2021
Açıklamalar
İdealist Danışmanlık A.Ş. (IDEAS.E) paylarında 27.01.2021 – 09.02.2021 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909018
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
0
En Düşük
0
18:057,0629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0666
En Düşük
7,0487
18:058,5770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0199
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5845
En Düşük
8,5499
18:05417,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,23
|Açılış
|: 417,64
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,62
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKYHO
|5,07
|19.160.297
|% 110,57
|
|NATEN
|45,00
|138.339.909
|% 0,00
|
|YESIL
|200,20
|14.756.094
|% 0,00
|
|ULKER
|22,38
|66.354.003
|% 0,00
|
|TKNSA
|16,00
|96.142.626
|% 0,00
|
|NATEN
|45,00
|138.339.909
|% 0,00
|
|YESIL
|200,20
|14.756.094
|% 0,00
|
|ULKER
|22,38
|66.354.003
|% 0,00
|
|TKNSA
|16,00
|96.142.626
|% 0,00
|
|OTKAR
|394,70
|213.119.348
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,82
|496.214.230
|% 0,00
|
|ALARK
|10,74
|173.699.214
|% 0,00
|
|ALKIM
|19,12
|105.835.451
|% 0,00
|
|ALCTL
|31,52
|99.240.155
|% 0,00
|
|ALGYO
|26,18
|98.338.084
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,63
|1.812.749.384
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,74
|759.000.786
|% 0,00
|
|PETKM
|5,12
|1.363.174.276
|% 0,00
|
|ODAS
|4,21
|874.158.390
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,51
|693.010.872
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0563
|7,0629
|% 0,07
|
|Euro
|8,5661
|8,5770
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,7452
|9,7941
|% 0,17
|
|Frank
|7,9019
|7,9495
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8767
|1,8861
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-4,85
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,93
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,11
|61,11
|-0,36
|