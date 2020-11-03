***IDEAS* *INFO* *SEYKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması
03.11.2020 16:35
***IDEAS******INFO******SEYKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )
İlgili Şirketler [IDEAS, INFO, SEYKM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcı Atanması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Kodu
IYF
İlgili Menkul Kıymet Adı
IDEAS.E, INFO.E, SEYKM.E
Eski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
-
Likidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih
04/11/2020
Likidite Sağlayıcılığın Biteceği Tarih
26/10/2021
Açıklamalar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, Borsamız Alt Pazar'da işlem gören İdealist Danışmanlık A.Ş. (IDEAS.E), İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO.E) ve Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM.E) paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetinde bulunma talebi 01/03/2016 tarihli ve 02.PRO.001 sayılı Pay Piyasası Prosedürü uyarınca değerlendirilmiş ve Borsamızca uygun görülmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885799
BIST
16:521.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,40
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
16:528,5365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0964
|Açılış
|: 8,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5402
En Düşük
8,4096
16:529,9982
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1749
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9998
En Düşük
9,7754
16:52522,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 8,41
|Açılış
|: 522,79
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
523,36
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler16:52
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|KARTN
|2.193,30
|246.407.337
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|71.581.937
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.152.523
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,26
|1.120.904.665
|% -4,40
|
|PETKM
|4,22
|1.064.905.271
|% 2,93
|
|SISE
|6,36
|1.052.527.015
|% 0,00
|
|TSKB
|2,30
|906.184.942
|% -9,80
|
|GARAN
|6,65
|798.640.260
|% 0,61
|
|TSKB
|2,30
|906.184.942
|% -9,80
|
|KRDMD
|3,26
|1.120.904.665
|% -4,40
|
|PETKM
|4,22
|1.064.905.271
|% 2,93
|
|DOHOL
|2,42
|473.929.968
|% -0,82
|
|ODAS
|3,24
|594.938.000
|% 1,57
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5334
|8,5365
|% 1,14
|
|Euro
|9,9943
|9,9982
|% 1,78
|
|Sterlin
|11,0644
|11,1199
|% 1,80
|
|Frank
|9,2876
|9,3436
|% 1,58
|
|Riyal
|2,2683
|2,2797
|% 1,09
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|11,49
|
|Altın Gr.
|523
|523
|8,68
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.522
|72,00
|
|Tam
|3.453
|3.539
|71,74
|
|Yarım
|1.669
|1.712
|34,70
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,13
|
|B. Petrol
|40,12
|40,12
|1,15
|