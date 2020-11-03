Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IDEAS* *INFO* *SEYKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması

03.11.2020 16:35
GÜNCEL HABERLER



***IDEAS******INFO******SEYKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )

İlgili Şirketler [IDEAS, INFO, SEYKM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcı Atanması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Kodu
IYF
İlgili Menkul Kıymet Adı
IDEAS.E, INFO.E, SEYKM.E
Eski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
-
Likidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih
04/11/2020
Likidite Sağlayıcılığın Biteceği Tarih
26/10/2021
Açıklamalar

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, Borsamız Alt Pazar'da işlem gören İdealist Danışmanlık A.Ş. (IDEAS.E),  İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO.E) ve Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM.E) paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetinde bulunma talebi 01/03/2016 tarihli ve 02.PRO.001 sayılı Pay Piyasası Prosedürü uyarınca değerlendirilmiş ve Borsamızca uygun görülmüştür.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885799


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:521.136
Değişim :  0,21% |  2,40
Açılış :  1.139  
Önceki Kapanış :  1.134  
En Yüksek
1.145 En Düşük
1.123
BIST En Aktif Hisseler16:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 650,10 211.283 % 10,00  
MEGAP 12,32 2.262.309 % 10,00  
MEGAP 12,32 2.262.309 % 10,00  
BALAT 7,59 579.132 % 10,00  
KARTN 2.193,30 246.407.337 % 9,99  
daha fazla
16:52 Alış Satış %  
Dolar 8,5334 8,5365 % 1,14  
Euro 9,9943 9,9982 % 1,78  
Sterlin 11,0644 11,1199 % 1,80  
Frank 9,2876 9,3436 % 1,58  
Riyal 2,2683 2,2797 % 1,09  
daha fazla
16:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.907 1.907 11,49  
Altın Gr. 523 523 8,68  
Cumhuriyet 3.470 3.522 72,00  
Tam 3.453 3.539 71,74  
Yarım 1.669 1.712 34,70  
Çeyrek 837 856 17,34  
Gümüş.Ons 24,27 24,31 0,20  
Gümüş Gr. 6,66 6,67 0,13  
B. Petrol 40,12 40,12 1,15  
Seans Raporu 16:52
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru