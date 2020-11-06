***IDEAS* *ITTFH* *SEYKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
06.11.2020 09:03
***IDEAS******ITTFH******SEYKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [SEYKM, IDEAS, ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886488
BIST
10:221.181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,11
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.186
En Düşük
1.178
10:228,4506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0346
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4631
En Düşük
8,4044
10:2210,0047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0404
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0121
En Düşük
9,9273
10:22527,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,32
|Açılış
|: 527,23
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
528,23
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler10:22
|GEDZA
|19,03
|5.038.241
|% 10,00
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
|
|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
|
|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|ARTI
|6,32
|355.285
|% 9,91
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|870.231
|% -9,86
|
|ODAS
|3,57
|213.128.413
|% -0,56
|
|TSKB
|2,14
|118.248.871
|% 0,94
|
|GARAN
|6,92
|114.432.516
|% -0,57
|
|SKBNK
|1,85
|110.433.590
|% 1,65
|
|SISE
|6,61
|99.421.552
|% -0,30
|
|ODAS
|3,57
|213.128.413
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,85
|110.433.590
|% 1,65
|
|TSKB
|2,14
|118.248.871
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,79
|58.276.190
|% 0,56
|
|ALBRK
|1,72
|45.625.558
|% 1,18
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4448
|8,4506
|% 0,41
|
|Euro
|9,9959
|10,0047
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,0566
|11,1121
|% 0,25
|
|Frank
|9,3246
|9,3808
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2462
|2,2575
|% 0,41
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-7,25
|
|Altın Gr.
|527
|528
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|-0,05
|
|B. Petrol
|40,12
|40,12
|-0,81
|
Seans Raporu
10:22
daha fazla
-
10:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GUBRF, HALKB
-
10:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, TSKB, MGROS
-
10:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 31 artarak (% 0.22 ) 1, 061
-
10:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, RODRG, AVHOL, GEDZA, BALAT
-
10:33
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DARDL, EUYO, EUKYO, UZERB, ETYAT