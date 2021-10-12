***IDEAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.10.2021 14:18
***IDEAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Ziya Gökalp tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969756
BIST
15:381.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,07
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
15:389,0176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0164
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
15:3810,4110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0132
|Açılış
|: 10,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
15:38509,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,59
|Açılış
|: 508,99
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler15:38
|MERIT
|23,16
|9.269.397
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|EKIZ
|6,67
|713.513
|% 9,88
|
|GESAN
|23,72
|204.776.879
|% 9,81
|
|EDIP
|3,81
|38.335.876
|% 9,80
|
|PRKAB
|21,30
|64.836.974
|% -9,97
|
|YUNSA
|14,30
|65.221.084
|% -9,95
|
|YEOTK
|76,95
|125.795.754
|% -9,95
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|ERSU
|4,48
|25.640.747
|% -8,38
|
|GARAN
|9,55
|1.239.640.012
|% 1,17
|
|ASELS
|16,49
|974.419.515
|% 4,24
|
|THYAO
|14,00
|738.754.407
|% -1,41
|
|SASA
|28,04
|675.632.820
|% 0,86
|
|KRDMD
|6,84
|598.993.222
|% 0,44
|
|YKBNK
|2,43
|507.978.396
|% 0,41
|
|GARAN
|9,55
|1.239.640.012
|% 1,17
|
|ODAS
|1,49
|136.538.647
|% -1,97
|
|KRDMD
|6,84
|598.993.222
|% 0,44
|
|EKGYO
|1,79
|141.495.674
|% 0,00
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0158
|9,0176
|% 0,18
|
|Euro
|10,4073
|10,4110
|% 0,13
|
|Sterlin
|12,2437
|12,3051
|% 0,36
|
|Frank
|9,6608
|9,7190
|% -0,02
|
|Riyal
|2,3984
|2,4105
|% 0,24
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|0,87
|
|Altın Gr.
|509
|509
|1,34
|
|Cumhuriyet
|3.374
|3.425
|23,00
|
|Tam
|3.354
|3.439
|19,20
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|9,28
|
|Çeyrek
|813
|832
|4,64
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,39
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,53
|83,53
|-0,12
|