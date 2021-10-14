***IDEAS* *KUTPO* *HPF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
14.10.2021 09:10
***IDEAS******KUTPO******HPF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [IDEAS, KUTPO]
İlgili Fonlar [HPF]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970611
BIST
10:291.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,90
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.418
En Düşük
1.412
10:299,1414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0638
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1885
En Düşük
9,0704
10:2910,6274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0838
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,6759
En Düşük
10,5302
10:29527,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,49
|Açılış
|: 527,05
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
530,07
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler10:29
|LUKSK
|54,45
|2.630.098
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,79
|4.899.518
|% 9,87
|
|MAALT
|182,60
|12.286.368
|% 6,91
|
|MERIT
|25,60
|9.497.244
|% 6,22
|
|AGYO
|2,82
|15.571.028
|% 6,02
|
|AKFGY
|5,70
|60.358.323
|% -6,71
|
|YBTAS
|10.049,50
|30.149
|% -5,19
|
|OZBAL
|17,35
|14.278.458
|% -5,09
|
|GRNYO
|2,35
|589.822
|% -4,08
|
|DOBUR
|32,78
|1.165.746
|% -4,04
|
|FROTO
|174,90
|294.865.999
|% -1,52
|
|TUPRS
|124,80
|215.474.681
|% 1,63
|
|GARAN
|9,40
|173.812.475
|% 0,21
|
|EREGL
|17,62
|140.325.165
|% 1,38
|
|KRDMD
|6,83
|131.299.030
|% 1,34
|
|YKBNK
|2,40
|86.380.807
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,82
|56.660.996
|% 0,00
|
|SKBNK
|0,99
|19.678.897
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,83
|131.299.030
|% 1,34
|
|GARAN
|9,40
|173.812.475
|% 0,21
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1371
|9,1414
|% 0,70
|
|Euro
|10,6202
|10,6274
|% 0,79
|
|Sterlin
|12,4813
|12,5439
|% 0,91
|
|Frank
|9,8804
|9,9399
|% 0,92
|
|Riyal
|2,4290
|2,4412
|% 0,62
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-1,81
|
|Altın Gr.
|526
|526
|2,90
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,14
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,80
|0,05
|
|B. Petrol
|83,86
|83,86
|0,68
|