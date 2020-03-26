***IDEAS* *SEYKM*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2020 14:42
***IDEAS******SEYKM*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.03.2020 tarih ve 03 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Sağlık sektöründe faaliyet gösteren grup şirketimiz Seyitler Kimya San. A.Ş. tarafından Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile sağlık personelinin ihtiyaç duyduğu sarf malzemelerinin ücretsiz olarak karşılanması kurumumuz tarafından da takdirle karşılanmıştır.
Bu çerçevede sosyal sorumluluk bilinci ile Seyitler Kimya San. A.Ş. tarafından yürütülen yardım kampanyasına, Seyitler Kimya üretim portföyünde bulunan ürünler başta olmak üzere 100.000.-.TL katkıda bulunulmasına oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832323
BIST
16:1590.440
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 1.376,64
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
90.601
En Düşük
88.481
16:156,4142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,5056
En Düşük
6,3976
16:157,0397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0550
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,1034
En Düşük
6,9707
16:15336,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,55
|Açılış
|: 336,31
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|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
338,15
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|1,76
|139.011.678
|% 10,00
|
|KUTPO
|5,83
|4.112.484
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,55
|22.854.198
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|77.679.051
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,82
|6.784.646
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|6.200.180
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|ETILR
|1,94
|114.571
|% -6,73
|
|MMCAS
|0,84
|3.165
|% -6,67
|
|THYAO
|9,14
|1.165.003.309
|% 4,22
|
|ASELS
|23,90
|800.908.777
|% 1,96
|
|GARAN
|7,84
|754.881.213
|% 4,53
|
|AKBNK
|5,61
|327.027.106
|% 0,72
|
|YKBNK
|1,92
|323.274.347
|% 2,67
|
|YKBNK
|1,92
|323.274.347
|% 2,67
|
|IHLGM
|0,84
|131.261.958
|% 9,09
|
|THYAO
|9,14
|1.165.003.309
|% 4,22
|
|IHLAS
|0,46
|52.746.840
|% 9,52
|
|GARAN
|7,84
|754.881.213
|% 4,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6812
|7,7197
|% 0,99
|
|Frank
|6,5920
|6,6317
|% 0,78
|
|Riyal
|1,7015
|1,7101
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.627
|1.632
|12,32
|
|Altın Gr.
|335
|335
|1,45
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,53
|14,59
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,01
|3,02
|0,03
|
|B. Petrol
|27,14
|27,14
|-0,25
|
Seans Raporu
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16:31ECILC
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