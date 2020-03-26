***IDEAS* *SEYKM*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDEAS******SEYKM*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [SEYKM]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 26.03.2020 tarih ve 03 sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaSağlık sektöründe faaliyet gösteren grup şirketimiz Seyitler Kimya San. A.Ş. tarafından Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile sağlık personelinin ihtiyaç duyduğu sarf malzemelerinin ücretsiz olarak karşılanması kurumumuz tarafından da takdirle karşılanmıştır.Bu çerçevede sosyal sorumluluk bilinci ile Seyitler Kimya San. A.Ş. tarafından yürütülen yardım kampanyasına, Seyitler Kimya üretim portföyünde bulunan ürünler başta olmak üzere 100.000.-.TL katkıda bulunulmasına oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832323BIST