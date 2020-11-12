***IDEAS* *SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***IDEAS******SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler [IDEAS]İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İdealist Danışmanlık A.Ş.'de sahip olduğu halka kapalı paylardan 372.962 adedinin borsada satılmasına ilişkin pay satış bilgi formu düzenlenerek Sermaye Piyasası Kurulu!na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888278BIST