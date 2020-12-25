***IDEAS* *SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***IDEAS******SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler [IDEAS]İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.11.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İdealist Danışmanlık A.Ş.'de sahip olduğu halka kapalı paylardan 372.962 adedinin borsada satılmasına ilişkin pay satış bilgi formu Sermaye Piyasası Kurulu 24.12.2020 tarih ve 78/1607 sayılı toplantısında onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895021BIST