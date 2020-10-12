***IDEAS* *SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
12.10.2020 19:16
***IDEAS******SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
09-12.10.2020 tarihlerinde İdealist Danışmanlık A.Ş. paylarından 600.000 adet 11,66-12,82 fiyat aralığından satılmıştır.
Bu işlemle birlikte İdealist Danışmanlık A.Ş. 'deki paylarımız 12.10.2020 itibarıyla %6,40 sınırına ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
09/10/2020 300.000 300.000 1.207.749 907.749 % 12,71 % 12,71 % 9,56 % 9,56
12/10/2020 300.000 300.000 907.749 607.749 % 9,56 % 9,56 % 6,4 % 6,4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880880
BIST
18:051.178
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 12,65
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.182
En Düşük
1.169
18:057,8793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0229
|Açılış
|: 7,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
18:059,3118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0179
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
18:05487,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,30
|Açılış
|: 487,36
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
484,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RALYH
|5,94
|8.777.410
|% 10,00
|
|ALMAD
|2,53
|5.578.503
|% 10,00
|
|TLMAN
|35,48
|2.045.599
|% 9,98
|
|IDEAS
|12,82
|8.674.491
|% 9,95
|
|ESEN
|10,28
|486.552
|% 9,95
|
|NATEN
|37,94
|35.689.442
|% -5,15
|
|SUMAS
|40,00
|357.610
|% -4,76
|
|CASA
|28,66
|269.834
|% -4,47
|
|DNISI
|13,49
|11.915.705
|% -3,85
|
|CRFSA
|25,70
|54.833.771
|% -2,06
|
|TURSG
|6,15
|530.132.240
|% 0,65
|
|OYAKC
|8,20
|234.026.623
|% 2,37
|
|ARDYZ
|37,54
|210.594.256
|% 5,57
|
|MPARK
|17,85
|142.281.645
|% 0,00
|
|KFEIN
|18,60
|121.449.565
|% 6,47
|
|TURSG
|6,15
|530.132.240
|% 0,65
|
|OYAKC
|8,20
|234.026.623
|% 2,37
|
|FADE
|6,89
|64.324.779
|% 3,45
|
|AKYHO
|6,65
|44.554.525
|% 9,92
|
|ARDYZ
|37,54
|210.594.256
|% 5,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8721
|7,8793
|% 0,29
|
|Euro
|9,3013
|9,3118
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,2622
|10,3136
|% 0,42
|
|Frank
|8,6237
|8,6756
|% 0,31
|
|Riyal
|2,0939
|2,1044
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|-5,68
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,00
|
|B. Petrol
|41,73
|41,73
|-1,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 54 artarak (% 0.80 ) 1, 073
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17:59
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