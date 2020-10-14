***IDEAS* *SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***IDEAS******SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [IDEAS]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar13.10.2020 tarihinde İdealist Danışmanlık A.Ş. paylarından 37.133 adet 13,50-13,99 fiyat aralığından satılmıştır.Bu işlemle birlikte İdealist Danışmanlık A.Ş. 'deki paylarımız 13.10.2020 itibarıyla %6,01 sınırına ulaşmıştır.İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)13/10/2020 37.133 37.133 607.749 570.616 % 6,4 % 6,4 % 6,01 % 6,01http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881696BIST