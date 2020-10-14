***IDEAS* *SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
14.10.2020 18:35
***IDEAS******SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
13.10.2020 tarihinde İdealist Danışmanlık A.Ş. paylarından 37.133 adet 13,50-13,99 fiyat aralığından satılmıştır.
Bu işlemle birlikte İdealist Danışmanlık A.Ş. 'deki paylarımız 13.10.2020 itibarıyla %6,01 sınırına ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
13/10/2020 37.133 37.133 607.749 570.616 % 6,4 % 6,4 % 6,01 % 6,01
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881696
BIST
18:051.189
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 14,59
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.190
En Düşük
1.173
18:057,9151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0040
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,8984
18:059,3096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
18:05485,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,00
|Açılış
|: 485,54
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
487,34
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|2,42
|6.841.091
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,28
|128.546.661
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.676,30
|1.133.783
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.158.725
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|623.800
|% 10,00
|
|AVOD
|9,00
|69.686.639
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.729.308
|% -10,00
|
|ISKUR
|405.001,00
|405.001
|% -10,00
|
|TUKAS
|11,35
|325.899.489
|% -9,99
|
|BALAT
|10,72
|8.051.634
|% -9,99
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 6,83
|
|TUPRS
|83,60
|2.703.756.303
|% 4,24
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 2,25
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 9,68
|
|GARAN
|7,12
|1.036.958.751
|% 0,42
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 6,83
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 2,25
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 9,68
|
|EKGYO
|1,90
|746.088.902
|% -0,52
|
|KRDMD
|3,71
|970.864.017
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9122
|7,9151
|% -0,05
|
|Euro
|9,3028
|9,3096
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,2656
|10,3171
|% 0,52
|
|Frank
|8,6306
|8,6826
|% 0,11
|
|Riyal
|2,1010
|2,1116
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|15,67
|
|Altın Gr.
|485
|486
|4,05
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,07
|
|B. Petrol
|43,18
|43,18
|0,74
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PRKME
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