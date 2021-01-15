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***IDEAS* *SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

15.01.2021 21:12



***IDEAS******SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.12.2020 tarihinde onaylanan ve 25.12.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Pay Satış Bilgi Formu kapsamında 15.01.2021 tarihinde  İdealist Danışmanlık A.Ş paylarından 37.000 adet 13,40 TL – 13,49 TL fiyat aralığında satılmıştır. Bu işlemle birlikte İdealist Danışmanlık A.Ş.' deki paylarımız 15.01.2021 itibarıyla %1,55 sınırına ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
15/01/2021 37.000 37.000 183.962 146.962 % 1,94 % 1,94 % 1,55 % 1,55




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902836


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PKENT 1.076,90 2.276.821 % 10,00  
PKART 18,72 71.525.245 % 9,99  
POLTK 481,10 4.183.165 % 9,99  
MAALT 189,40 183.210.099 % 9,99  
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Sterlin 10,0967 10,1473 % 0,45  
Frank 8,3322 8,3824 % 0,81  
Riyal 1,9808 1,9907 % 1,23  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.829 1.829 -18,18  
Altın Gr. 438 438 0,55  
Cumhuriyet 2.931 2.975 22,00  
Tam 2.921 2.998 30,06  
Yarım 1.412 1.450 14,54  
Çeyrek 708 725 7,27  
Gümüş.Ons 24,77 24,79 -0,75  
Gümüş Gr. 5,93 5,94 -0,12  
B. Petrol 55,12 55,12 -1,30  
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