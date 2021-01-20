***IDEAS* *SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
20.01.2021 18:30
***IDEAS******SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Yoktur.
Ya (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
20/01/2021 37.000 37.000 72.962 35.962 % 0,77 % 0,77 % 0,38 % 0,38
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903553
BIST
18:051.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,34
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
18:057,4184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0463
|Açılış
|: 7,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,3849
18:058,9865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0709
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
8,9457
18:05445,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,64
|Açılış
|: 445,33
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
446,31
En Düşük
438,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|7,81
|554.924.570
|% 10,00
|
|TURGG
|184,80
|112.302.347
|% 10,00
|
|INTEM
|66,55
|42.726.200
|% 10,00
|
|DITAS
|37,20
|14.432.724
|% 9,99
|
|PKENT
|1.433,10
|7.497.822
|% 9,99
|
|ATSYH
|8,10
|1.070.539
|% -10,00
|
|TGSAS
|28,26
|20.388.105
|% -10,00
|
|ARTI
|8,46
|2.915.072
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,34
|525.463
|% -10,00
|
|CMENT
|49,06
|2.784.555
|% -9,98
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 5,32
|
|DOHOL
|3,88
|1.519.971.722
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,34
|1.394.487.017
|% 3,38
|
|GARAN
|10,05
|1.193.265.148
|% -0,79
|
|SISE
|8,10
|1.133.557.515
|% 2,02
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 5,32
|
|DOHOL
|3,88
|1.519.971.722
|% 1,04
|
|EKGYO
|2,46
|806.344.877
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,58
|445.407.956
|% -0,63
|
|KARSN
|4,14
|889.895.345
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4076
|7,4184
|% -0,62
|
|Euro
|8,9692
|8,9865
|% -0,78
|
|Sterlin
|10,0807
|10,1312
|% -0,65
|
|Frank
|8,2937
|8,3436
|% -0,87
|
|Riyal
|1,9693
|1,9792
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|28,70
|
|Altın Gr.
|445
|445
|3,64
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|16,00
|
|Tam
|2.934
|3.007
|23,06
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|11,15
|
|Çeyrek
|711
|727
|5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,87
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,12
|
|B. Petrol
|55,82
|55,82
|-0,08
|