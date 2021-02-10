***IDEAS* *SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
10.02.2021 18:13
***IDEAS******SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.12.2020 tarihinde onaylanan ve 25.12.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Pay Satış Bilgi Formu kapsamında 10.02.2021 tarihinde İdealist Danışmanlık A.Ş paylarından 35.962 adet 27,20 TL fiyattan satılmıştır. Bu işlemle birlikte Pay Satış Bilgi Formu kapsamında satışlarımız tamamlanmış olup İdealist Danışmanlık A.Ş.' de payımız kalmamıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
10/02/2021 35.962 35.962 35.962 0 % 0,38 % 0,38 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908920
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.536
18:057,0507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0179
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
18:058,5604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0106
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
18:05417,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,11
|Açılış
|: 417,13
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|45,54
|42.480.380
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|2.207.849
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|405.071
|% 10,00
|
|ERBOS
|66,55
|23.340.280
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|4.183.411
|% 9,99
|
|TGSAS
|35,84
|43.033.754
|% -9,99
|
|DIRIT
|9,82
|17.617.726
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|1.123.286
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|2.001.479
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|6.870.814
|% -9,97
|
|KOZAL
|136,80
|2.594.950.236
|% -0,51
|
|EKGYO
|2,63
|1.812.749.384
|% 1,15
|
|PETKM
|5,12
|1.363.174.276
|% -3,21
|
|GARAN
|10,18
|1.285.530.264
|% -0,20
|
|KRDMD
|7,03
|946.400.831
|% 0,14
|
|EKGYO
|2,63
|1.812.749.384
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,74
|759.000.786
|% 3,01
|
|PETKM
|5,12
|1.363.174.276
|% -3,21
|
|ODAS
|4,21
|874.158.390
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,51
|693.010.872
|% -0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0476
|7,0507
|% -0,25
|
|Euro
|8,5514
|8,5604
|% -0,12
|
|Sterlin
|9,7409
|9,7897
|% 0,05
|
|Frank
|7,9005
|7,9481
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8751
|1,8845
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|4,49
|
|Altın Gr.
|417
|418
|0,33
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,03
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,05
|
|B. Petrol
|61,58
|61,58
|0,36
|
Seans Raporu
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