***IDEAS* *SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***IDEAS******SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [IDEAS]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.12.2020 tarihinde onaylanan ve 25.12.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Pay Satış Bilgi Formu kapsamında 10.02.2021 tarihinde İdealist Danışmanlık A.Ş paylarından 35.962 adet 27,20 TL fiyattan satılmıştır. Bu işlemle birlikte Pay Satış Bilgi Formu kapsamında satışlarımız tamamlanmış olup İdealist Danışmanlık A.Ş.' de payımız kalmamıştır.İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)10/02/2021 35.962 35.962 35.962 0 % 0,38 % 0,38 % 0 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908920BIST