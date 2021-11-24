***IDEAS* *SRVGY* *FRIGO* *ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
24.11.2021 18:55
***IDEAS******SRVGY******FRIGO******ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [FRIGO, IDEAS, SRVGY, ADESE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında FRIGO.E, IDEAS.E, SRVGY.E ve ADESE.E payları 25/11/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979517
BIST
18:051.812
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 27,74
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
18:0512,2380
En Yüksek
|Değişim
|: -4,45%
|| -0,5693
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,5959
18:0513,6971
En Yüksek
|Değişim
|: -5,13%
|| -0,7402
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,0001
18:05701,87
En Yüksek
|Değişim
|: -4,97%
|| -36,68
|Açılış
|: 701,87
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
665,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|65,45
|47.312.300
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,33
|2.717.681
|% 10,00
|
|UZERB
|30,80
|760.852
|% 10,00
|
|SNKRN
|25,74
|2.018.562
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.431.971
|% 10,00
|
|ISATR
|234.180,00
|234.180
|% -10,00
|
|TETMT
|228,10
|17.825.565
|% -9,98
|
|DITAS
|27,44
|128.422.747
|% -9,97
|
|KZBGY
|33,76
|60.080.986
|% -9,97
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% -8,25
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 2,25
|
|THYAO
|18,97
|3.353.964.475
|% 1,34
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,87
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 1,16
|
|KRDMD
|8,78
|2.491.575.236
|% 0,80
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,87
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 2,25
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 1,16
|
|PETKM
|7,94
|2.341.239.979
|% 0,13
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% -8,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2238
|12,2380
|% -4,45
|
|Euro
|13,6798
|13,6971
|% -5,13
|
|Sterlin
|16,2771
|16,3587
|% -4,87
|
|Frank
|13,0304
|13,1089
|% -4,80
|
|Riyal
|3,2527
|3,2690
|% -4,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-6,35
|
|Altın Gr.
|703
|703
|-35,18
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,51
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,25
|9,26
|-0,50
|
|B. Petrol
|82,45
|82,45
|0,14
|