***IDGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı
01.07.2021 18:27
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Türkçe
Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Pay Adı
IDEALIST GMYO
Referans Fiyat
3,496
Referans Alınacak Tarih
02/07/2021
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945529
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 16,44
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.373
En Düşük
1.358
18:058,6706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0284
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6415
18:0510,3022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0247
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2716
18:05493,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,13
|Açılış
|: 493,04
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
492,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,10
|76.309.702
|% 10,00
|
|VERTU
|23,10
|53.976.649
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.332.027
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.762.378
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|231.123.586
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|4.433.382
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|824.159
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.181.186
|% -9,91
|
|OZRDN
|9,45
|5.717.500
|% -8,78
|
|IDGYO
|5,37
|7.722.487
|% -8,67
|
|THYAO
|13,75
|1.294.906.025
|% 2,84
|
|GARAN
|8,45
|1.065.721.907
|% 1,81
|
|SASA
|27,68
|474.851.284
|% 1,84
|
|KOZAL
|118,50
|426.070.091
|% 1,20
|
|ERBOS
|127,00
|354.895.786
|% -2,46
|
|EKGYO
|1,89
|287.363.705
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,19
|299.887.600
|% 1,39
|
|GARAN
|8,45
|1.065.721.907
|% 1,81
|
|THYAO
|13,75
|1.294.906.025
|% 2,84
|
|PEKGY
|1,10
|76.309.702
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6648
|8,6706
|% -0,33
|
|Euro
|10,2941
|10,3022
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,8837
|11,9433
|% -0,95
|
|Frank
|9,3132
|9,3693
|% -0,56
|
|Riyal
|2,3017
|2,3133
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|1,64
|
|Altın Gr.
|493
|493
|-2,10
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,02
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,08
|
|B. Petrol
|75,82
|75,82
|1,21
|