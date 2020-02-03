***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.02.2020 17:45
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816770
BIST
18:05119.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 102,72
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.784
En Düşük
118.762
18:055,9858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
18:056,6147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0237
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6068
18:05303,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -2,32
|Açılış
|: 303,05
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,18
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|9,96
|4.624.201
|% 20,00
|
|DITAS
|11,46
|7.818.169
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|18.965.214
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|9.441.001
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|SODSN
|14,40
|107.551
|% -10,00
|
|BEYAZ
|4,14
|2.880.333
|% -9,80
|
|ATSYH
|1,05
|126.450
|% -7,08
|
|EGCYO
|0,44
|122.190
|% -6,38
|
|KPHOL
|3,02
|55.734
|% -5,63
|
|THYAO
|13,84
|1.696.273.629
|% 1,17
|
|SISE
|5,58
|1.151.116.781
|% 0,36
|
|ODAS
|2,19
|629.876.473
|% 3,30
|
|PETKM
|4,11
|568.207.298
|% 1,99
|
|TRKCM
|4,11
|562.365.833
|% 1,99
|
|ODAS
|2,19
|629.876.473
|% 3,30
|
|SISE
|5,58
|1.151.116.781
|% 0,36
|
|TSPOR
|3,05
|440.282.097
|% 12,13
|
|PETKM
|4,11
|568.207.298
|% 1,99
|
|TRKCM
|4,11
|562.365.833
|% 1,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7718
|7,8108
|% -1,37
|
|Frank
|6,1713
|6,2085
|% -0,28
|
|Riyal
|1,5904
|1,5984
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.575
|-12,28
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,08
|
|B. Petrol
|56,22
|56,22
|-0,40
|