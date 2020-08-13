***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2020 12:00
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868554
BIST
12:361.114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,21
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
12:367,3412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0076
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
12:368,6974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0556
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
12:36455,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,60
|Açılış
|: 455,81
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler12:36
|MSGYO
|4,18
|30.303.586
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|20.103
|% 10,00
|
|LINK
|32,24
|22.780.447
|% 9,96
|
|SILVR
|4,54
|43.461.574
|% 9,93
|
|TKURU
|60,90
|598.038
|% 9,93
|
|PKENT
|702,50
|546.545
|% -9,99
|
|KLGYO
|9,31
|38.939.870
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|571.021
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,43
|1.055.811
|% -9,93
|
|DOBUR
|23,70
|92.027
|% -8,56
|
|TUPRS
|79,65
|653.713.095
|% 2,44
|
|THYAO
|11,31
|469.522.035
|% -0,96
|
|GARAN
|7,04
|455.604.965
|% -0,42
|
|KRDMD
|2,91
|452.783.141
|% -3,64
|
|ASELS
|17,88
|419.104.514
|% 0,73
|
|EKGYO
|2,03
|380.406.537
|% -0,49
|
|KRDMD
|2,91
|452.783.141
|% -3,64
|
|ODAS
|2,58
|268.101.156
|% 1,98
|
|CEMAS
|1,61
|155.759.076
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,53
|143.958.074
|% 1,32
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3366
|7,3412
|% 0,10
|
|Euro
|8,6843
|8,6974
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,5700
|9,6180
|% 0,44
|
|Frank
|8,0325
|8,0809
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9507
|1,9605
|% 0,06
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|14,56
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,64
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.078
|5,00
|
|Tam
|3.022
|3.100
|5,16
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|2,49
|
|Çeyrek
|733
|750
|1,25
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,89
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,09
|
|B. Petrol
|45,39
|45,39
|-0,04
|