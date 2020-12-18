***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.12.2020 10:06
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893781
BIST
11:281.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,50
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.404
En Düşük
1.396
11:287,7211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0184
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6925
11:289,4710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0132
|Açılış
|: 9,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,4341
11:28466,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,47
|Açılış
|: 466,30
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
465,37
BIST En Aktif Hisseler11:28
|HLGYO
|4,19
|82.253.274
|% 9,97
|
|CLEBI
|118,20
|61.066.393
|% 9,95
|
|ALCAR
|281,00
|31.609.512
|% 9,94
|
|SNKRN
|11,17
|557.439
|% 9,94
|
|MMCAS
|4,76
|699.896
|% 9,93
|
|UZERB
|43,22
|513.540
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|8.830.402
|% -9,98
|
|NIBAS
|68,10
|17.857.844
|% -9,98
|
|IDGYO
|7,47
|3.399.738
|% -5,44
|
|DENGE
|5,30
|63.844
|% -5,36
|
|THYAO
|13,21
|1.086.006.262
|% 1,54
|
|PGSUS
|77,35
|723.909.508
|% 4,25
|
|EKGYO
|2,19
|550.974.541
|% 2,34
|
|TCELL
|16,12
|363.650.006
|% 1,96
|
|GARAN
|9,78
|308.661.818
|% 0,10
|
|EKGYO
|2,19
|550.974.541
|% 2,34
|
|THYAO
|13,21
|1.086.006.262
|% 1,54
|
|ISGYO
|2,39
|189.440.050
|% 4,37
|
|TSKB
|1,70
|110.728.523
|% 1,19
|
|NTHOL
|3,84
|220.146.810
|% 5,79
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7175
|7,7211
|% 0,24
|
|Euro
|9,4630
|9,4710
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,4183
|10,4706
|% 0,05
|
|Frank
|8,6796
|8,7319
|% 0,12
|
|Riyal
|2,0507
|2,0610
|% 0,18
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-6,32
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,72
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,32
|51,32
|-0,18
|
Seans Raporu
11:28
daha fazla
-
11:39DITAS
Yüzde 5.62 oranında artışla 33.82 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 557 adet işlem
-
11:38XU100
Endeks 1, 403 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 7, 870.00 milyon TL de
-
11:37PGSUS
Yüzde 4.58 oranında artışla 77.60 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 263, 665 adet işlem
-
11:35HLGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 942, 512 adet işlem
-
11:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, PGSUS, DOHOL